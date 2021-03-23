Ученые из Воронежа вырастили тилапию в лаборатории

Ученые из университета инженерных технологий в Воронеже в лабораторных условиях вырастили морскую рыбу тилапию, сообщил канал ОТР.

Отмечается, что специалисты создали маленькую ферму на базе технологического центра «АкваБиоРесурс». Экспертам понадобился практически год, чтобы вырастить тилапию. Рыбам была необходима чистая вода температурой 28 градусов. Кормить мальков приходилось по 12 раз в день.

«Большая часть рыбы не имеет черных полосок, значит подошло время кормления. И сейчас они этот корм будут есть с удовольствием. Также они меняют окраску в зависимости от своего настроения», — рассказала заведующая кафедрой «Управление качеством и технологии водных ресурсов» Ольга Дворянинова.

В дальнейшем ученые собираются разводить рыбу в промышленных масштабах. Тилапия, выращенная в Черноземье, должна быть в два раза дешевле привезенной из Китая.