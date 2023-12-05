Общество 05 декабря 2023, 13:21 Ученые из Университета Вирджинии: лактобактерии в ферментированных продуктах предотвращают развитие депрессии

Читать 360tv в

Ученые из Университета Вирджинии выяснили, что лактобактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, помогают справляться со стрессом и служат профилактикой развития депрессии. Об этом сообщил сайт sciencedirect.

Специалисты установили, что лактобактерии поддерживают уровень иммунного медиатора, который регулирует реакцию организма на стресс и предотвращает возникновение тревожных состояний.

Реклама

Как сообщили «Дни.ру», к ферментированным продуктам относятся квашеная капуста, сметана, соевый соус и хлеб на закваске.