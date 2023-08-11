Общество 11 августа 2023, 14:27 Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что изменение шрифта в меню побуждает людей заказывать здоровую еду

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Ученые из Университета штата Вашингтон (США) в результате исследования выяснили, что рестораны нашли способ побудить людей заказывать здоровую пищу. Об этом написал сайт Sciencedirect.com.

Участникам исследования предложили меню с калорийными блюдами, а также здоровые варианты пищи. Те добровольцы, которые видели в меню низкое количество калорий, напечатанное крупным шрифтом, с большей вероятностью склонялись к выбору здорового блюда, сообщил«Ридус».

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Как заметил ведущий автор исследования Руйин Цай, рестораны заинтересованы в том, чтобы побудить своих гостей делать более здоровый выбор.