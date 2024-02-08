Общество 08 февраля 2024, 18:55 Ученые из Университета Ювяскюля: регулярный бег предотвращает набор жировой массы

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Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии провели исследование и выяснили, что регулярные занятия бегом предотвращают набор жировой массы. Об этом сообщил сайт frontiersin.org.

Специалисты установили, что беговые упражнения как на длинные, так и на короткие дистанции помогают поддерживать низкий уровень жировой массы. А силовые упражнения сохраняют мышечную массу даже в преклонном возрасте.

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Как сообщили «Дни.ру», предотвратить увеличение жировой массы можно благодаря бегу не менее трех раз в неделю.