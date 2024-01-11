Общество

11 января 2024, 13:50

Ученые из Университета Хасселта: жизнь рядом с лесами повышает плотность костей у детей

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Бельгийские ученые из Университета Хасселта провели исследование и выяснили, что жизнь рядом с зелеными насаждениями, в том числе лесами и парками, повышает плотность костей у детей. Об этом сообщил сайт jamanetwork.com.

Специалисты установили, что воздействие насаждений увеличивает минеральную плотность детей обоих полов и снижает риски ее уменьшения в будущем.

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Результаты исследования подчеркивают важность нахождения зеленых насаждений рядом с жилыми кварталами, сообщили «Дни.ру».

Ученые

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