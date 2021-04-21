Ученые из Техаса нашли устойчивый к антителам штамм коронавируса

Ученые техасского университета A&M обнаружили новый вариант коронавируса, который неуязвим к некоторым нейтрализующим антителам. Его нашли у студента с легкими симптомами простудного заболевания.

Новый вариант назвали SARS-CoV-2 BV-1, что означает «Долина Бразос», регион семи округов Техаса, где расположены Texas A&M и GHRC. Ученые сообщили об открытии в пресс-релизе, который опубликовали на сайте MedicalXpress.

«В настоящее время мы не знаем полного значения этого варианта, но он имеет комбинацию мутаций, сходных с другими штаммами. Этот вариант сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам», — сообщил главный вирусолог GHRC Бен Нойман.

Новый штамм вируса был найден только у одного человека в начале марта, добавил Нойман. В конце марта он сдал положительный тест на коронавирус, который также оказался положительным. Специалисты предполагают, что новый штамм может вызвать более длительную инфекцию. Третий тест студент сдал 9 апреля, который показал отрицательный результат.

Ученые предполагают, что BV-1 связан с британским вариантом SARS-CoV-2.