Ученые из США заявили, что частое употребление рыбы может спровоцировать рак

Люди, которые съедают 42,8 грамма рыбы ежедневно, имеют риск развития злокачественной меланомы на 22% выше, чем те, кто употребляет не более 3,2 грамма в день. Об этом написал сайт телеканала Sky News со ссылкой на работу американских ученых.

В исследовании приняли участие 491 367 граждан США в возрасте около 62 лет. Они сообщали ученым, как часто едят рыбу, а также размер своих порций. Получив данные, специалисты рассчитали частоту случаев рака кожи, развившегося у испытуемых за 15-летний период.

Авторы исследования предполагают, что риск развития рака повышается у тех, кто часто ест рыбу по той причине, что в этом продукте содержатся такие загрязняющие вещества, как полихлорированные бифенилы, диоксины, мышьяк и ртуть, сообщила «Свободная пресса».