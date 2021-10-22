Ученые из США рассказали, почему мозг человека уменьшился

Американские ученые сравнили мозг древнего человека с современным и пришли к выводу, что примерно полтора миллиона лет назад он дважды увеличивался, а затем снова стал меньше. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на журнал Frontiers in Ecology and Evolution.

«Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов», — процитировал «Взгляд» слова одного из авторов статьи доктора Джереми Де Сильва.

Проведя исследование на муравьях, ученые пришли к выводу, что уменьшение мозга могло быть обусловлено развитием коллективного разума. Например, в социальных группах муравьев, где есть четкое распределение обязанностей, принятие решений лежит на всех особях.

«Мы предполагаем, что уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе», — рассказал доктор Джеймс Траниелло.

Ученые считают, что человеческий мозг будет и дальше уменьшаться. По их словам, одна голова не способна вмещать в себя большой объем информации и знаний.