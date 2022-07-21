Ученые из США: детское одиночество связано с употреблением алкоголя во взрослом возрасте

Специалисты из Университета штата Аризона (США) выяснили, что одиночество в детском и подростковом возрасте может привести к проблемам с алкоголем в более взрослом возрасте. Об этом написал журнал ScienceDirect.

Для эксперимента ученые отобрали более 300 студентов различных колледжей. Некоторые из них рассказали, что в детстве страдали одиночеством. Ученые оценили их уровень стресса в настоящий момент, а также выяснили, употребляют ли участники эксперимента алкоголь, сообщил «Ридус».

Результаты показали, что те участники, которые до 12 лет испытывали одиночество, хуже справляются со стрессовыми ситуациями, а также склонны к решению проблем с помощью алкоголя.

По словам одного из авторов исследования Джули Паток-Пекхэм, специалисты нуждаются в большем количестве информации, чтобы понимать, сможет ли уменьшение детского одиночества снизить вероятность появления расстройств, связанных с алкоголем.