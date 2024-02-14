Общество 14 февраля 2024, 13:20 Ученые из Сиднейского университета: танцы укрепляют психическое здоровье лучше физических упражнений

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Ученые из Сиднейского университета провели исследование и выяснили, что занятия танцами лучше других физических видов активностей улучшают психическое здоровье. Об этом сообщил сайт Springer Link.

Специалисты установили, что танцы влияют на эмоциональный фон людей лучше, чем командные виды спорта, боевые искусства, ходьба и силовые тренировки в зале. Кроме того, во время танцев в группе возникает опыт доверительного межличностного прикосновения, сообщило Utro.ru.

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«Выполнение движений одновременно с группой людей провоцирует „слияние себя с другими“ на нейронном уровне», — отметили ученые.