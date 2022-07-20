Ученые из Швейцарии и Германии назвали основные черты характера ревнивых людей

Группа ученых из Бернского университета совместно с коллегами из Университета Виттен-Хердеке провели исследование, чтобы выяснить какие черты характера объединяют ревнивых людей. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на журнал Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие 850 добровольцев. Их тестировали на так называемую «большую пятерку» личностных черт. Это экстраверсия, добросовестность, доброжелательность, невротизм и открытость новому опыту.

Оказалось, что большая часть ревнивых людей — это люди, которые эмоционально неустойчивы, не любят компромиссы, а также склонны отказываться от новых впечатлений в пользу рутины.