Общество 02 февраля 2024, 12:43 Ученые из Кембриджа: интервальное голодание помогает уменьшить воспаление в организме

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Ученые из Кембриджского университета (Англия) выяснили, что один из методов похудения способен уменьшить воспаление в организме. Об этом сообщил RidLife.ru.

Речь идет об интервальном голодании. По данным экспертов, такая диета помогает снизить вероятность развития разрушительного процесса, который провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.

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Специалисты считают, что данный способ может защитить от болезни Паркинсона, Альцгеймера и других, добавил сайт «Дни.ру».