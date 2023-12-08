Общество 08 декабря 2023, 14:12 Ученые из Йоркского университета выяснили, что сон улучшает запоминание

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Ученые из Йоркского университета в Великобритании провели исследование и выяснили, что сон после учебы может консолидировать воспоминания и способствовать лучшему запоминанию. Об этом сообщил сайт medicalxpress.

Исследователи установили, что те люди, которым было позволено спать во время промежуточного периода эксперимента, продемонстрировали лучшие результаты по запоминанию.

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При этом ученые также выяснили, что сон иногда может привести к формированию ложных воспоминаний, сообщил сайт «АБН24».