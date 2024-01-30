Общество 30 января 2024, 14:40 Ученые из Бергенского университета: энергетики могут вызвать серьезные проблемы со сном у молодых людей

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Норвежские ученые из Бергенского университета провели исследование и выяснили, что регулярное употребление энергетических напитков вызывает проблемы со сном у молодежи. Об этом сообщил сайт bmjopen.bmj.com.

Специалисты установили, что энергетики провоцируют бессонницу, сокращают продолжительность сна и вызывают трудности с пробуждением по утрам. При этом девушки пили энергетические напитки реже, чем парни.

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Как сообщили «Дни.ру», участие в исследовании приняли более 50 тысяч студентов норвежских вузов в возрасте от 18 до 35 лет.