30 января 2024, 14:40
Ученые из Бергенского университета: энергетики могут вызвать серьезные проблемы со сном у молодых людей
Норвежские ученые из Бергенского университета провели исследование и выяснили, что регулярное употребление энергетических напитков вызывает проблемы со сном у молодежи. Об этом сообщил сайт bmjopen.bmj.com.
Специалисты установили, что энергетики провоцируют бессонницу, сокращают продолжительность сна и вызывают трудности с пробуждением по утрам. При этом девушки пили энергетические напитки реже, чем парни.
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Как сообщили «Дни.ру», участие в исследовании приняли более 50 тысяч студентов норвежских вузов в возрасте от 18 до 35 лет.
Исследования
Ученые
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