Общество 12 июля 2023, 12:32 Ученые института ГОЧС России предупредили о возможной деформации ж/д полотна в регионах из-за сильной жары

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Из-за сильной жары, которая установилась сейчас в ряде российских регионов, может пострадать железнодорожное полотно. Такую возможность спрогнозировали ученые ВНИИ ГОЧС, сообщил сайт 56orb.ru.

По данным специалиста института, возможность деформации путей будет сохраняться в течение недели в ряде регионов.В зону риска попала Башкирия, Омская, Томской, Новосибирская и Астраханская области.

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Кроме того, здесь могут перегреться и трансформаторные подстанции, что приведет к отключению электричества.

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