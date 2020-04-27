    27 апреля 2020, 23:20

    Ученые: есть вероятность повторного заражения коронавирусом

    Александра Каширина

    Есть вероятность, что стойкий иммунитет к 2019-nCoV появится не у всех переболевших. Такую оценку в интервью телеканалу «Россия 24» дал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов.
    Ученые: есть вероятность повторного заражения коронавирусом

    «Это вопрос, который надо еще изучать внимательно», — указал ученый, добавив, что организм выздоровевшего человека обычно вырабатывает иммунитет, но бывают и исключения. Каждый случай следует рассматривать индивидуально.

    Иногда защитная система организма вырабатывает лишь краткосрочный иммунитет. «Люди могут не приобрести стойкий иммунитет, который будет их защищать на протяжении какого-то значимого времени, хотя бы несколько месяцев», — отметил Семенов.

    Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) эксперт заявил, что теория о невозможности переболевшего заразиться вирусом снова пока не доказана.

    Ранее ВОЗ начала расследование случаев повторного заражения коронавирусом 91 жителя Южной Кореи, которые прошли лечение в больнице, но вскоре получили положительный тест на инфекцию.

    Ранее ВОЗ начала изучать случаи повторных заражений 2019-nCoV в Южной Корее.