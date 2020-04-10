Ученые: экзамены лучше сдают слушающие классику студенты

По данным издания, в эксперименте принимали участие студенты в возрасте от 18 до 33 лет. Они слушали разные классические композиции во время онлайн-лекции. Поп-музыку и джаз исключили, чтобы они не мешали восприятию информации. На следующий день студенты, слушавшие классическую музыку, сдали экзамены на 18% лучше.