Общество 29 декабря 2023, 15:01 Ученые Эксетерского университета: депрессия и алкоголь могут спровоцировать раннюю деменцию

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С нарушением когнитивных функций сталкиваются не только пожилые люди. Деменция возможна даже в возрасте 28-30 лет. К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета, сообщил RidLife.ru со ссылкой на JAMA Network.

По данным экспертов, соответствующее состояние провоцируют несколько факторов. Одним из них является низкий уровень образования.

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Кроме того, ранняя деменция — результат депрессии. При ощущении никчемности организм перестраивается на программу саморазрушения. Последняя и вполне очевидная причина — злоупотребление алкоголем, добавили «Дни.ру».