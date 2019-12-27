Ученые: дозу радиации у космонавтов сравнили с ликвидаторами аварии на АЭС

За год на МКС каждый космонавт получает дозу радиации даже несколько большую, чем ликвидаторы аварий на АЭС. Это выяснили сотрудники Института медико-биологических проблем РАН, рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Вячеслав Шуршаков.

Космонавт получает дозу 220 миллизивертов, а это в 220 раз больше, чем у обычного жителя Земли.

«Грубо говоря, космонавт, вернувшись из годового полета на МКС, получает дозу, как ликвидатор», — отметил Шуршаков.

Виной этому ученые считают вспышки на Солнце, которые случаются каждые 11 лет, сообщило РИА «Новости». Во время солнечной активности уровень радиации на МКС возрастает в 10 раз. Например, космонавт находится во Вселенной полгода, и происходит такая вспышка. Соответственно, за полет он получит дозу, эквивалентную не 180, а 190 дням.

На орбите МКС от радиации космонавтов защищает магнитное поле Земли, отметил «Царьград». А значит, даже при сильнейших вспышках на Солнце нет необходимости в экстренной посадке. Единственное, что меняется в жизни профессионалов — они переносят спальные места ближе к центральному посту. Он больше защищен от облучения — доза там в три раза меньше, чем в каюте.