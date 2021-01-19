Ученые допустили, что переболевшим ковидом хватит и одного компонента вакцины

Вакцинация переболевших COVID-19 одним компонентом препарата «ЭпиВакКорона» может быть эффективной, однако это еще предстоит изучить. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ «Вектор», где создали эту вакцину.

«Введение одной дозы вакцины „ЭпиВакКорона“ не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ. В случае ранее переболевших вакцинация одной дозой возможна, но в настоящее время это не регламентировано и требует дополнительных исследований», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По данным Роспотребнадзора, первая и вторая фазы клинических испытаний «ЭпиВакКороны» показали эффективность вакцины в 100% случаев. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что масштабное производство препарата «Вектора» начнется в феврале.

В РФ сейчас идет масштабная вакцинация от коронавируса. Власти надеются привить более половины населения страны без учета детей и переболевших ковидом. В течение первых трех месяцев 2020 года возможность сделать прививку будет у 20 миллионов жителей.