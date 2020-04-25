Ученые доказали эффективность самодельных масок. Но есть условия

Самодельные маски, если их изготовить из двух слов ткани, не уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медицинского персонала США. К такому выводу пришли ученые, испытав handmade-маски.

Физики из Аргоннской национальной лаборатории в Соединенных Штатах с помощью специальной аэрозольной установки изучили, как удерживает та или иная маска вредные частицы. Эксперимент заключался в том, что система распыляла в воздухе жидкость и частицы твердой материи, и ученые испытывали на ней маски, пишет журнал ACS Nano.

Хуже всего с защитой справились однослойные маски. Некоторые типа аэрозолей они действительно задерживали, но свободно пропускали наиболее мелкие частицы.

Зато самодельные маски из двух слоев хлопчатобумажной и шелковой ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Исследователи отметили, что важно плотное прилегание маски к лицу и отсутствие повреждений. Иначе эффективность маски снизится в два раза.

На фоне пандемии коронавируса многие страны столкнулись с дефицитом масок. Несмотря на то, что производства решили экстренно переквалифицироваться, люди после безуспешных поисков в аптеках часто делают средства защиты самостоятельно.