Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь

Холли Рут-Гаттеридж, автор исследования, рассказала, как вместе с коллегами включала четвероногим питомцам запись шести односложных слов, произнесенных разными людьми. Как удалось выяснить, животные реагируют на незнакомые фразы. Собаки поворачивали голову и шевелили ушами. А вот на то, что собака слышала ранее, она никак не реагировала, написал портал «Дни.ру».

«Бордер-колли Макс быстро поворачивается и внимательно слушает, когда женщина впервые произносит слово had. Когда другие женщины с другим акцентом повторяют это слово, такого интереса собака уже не проявляет, понимая, судя по всему, что это одно и то же слово», — заявили ученые.