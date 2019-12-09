Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь
Британские ученые из Университета Сассекса в ходе эксперимента доказали, что собаки понимают человеческую речь. В исследовании приняли участие семьдесят представителей разных пород, сообщило ИА «НСН».
Холли Рут-Гаттеридж, автор исследования, рассказала, как вместе с коллегами включала четвероногим питомцам запись шести односложных слов, произнесенных разными людьми. Как удалось выяснить, животные реагируют на незнакомые фразы. Собаки поворачивали голову и шевелили ушами. А вот на то, что собака слышала ранее, она никак не реагировала, написал портал «Дни.ру».
«Бордер-колли Макс быстро поворачивается и внимательно слушает, когда женщина впервые произносит слово had. Когда другие женщины с другим акцентом повторяют это слово, такого интереса собака уже не проявляет, понимая, судя по всему, что это одно и то же слово», — заявили ученые.