Общество 05 апреля 2023, 15:43 Ученые доказали, что ямальские моржи отличаются от печорских

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Наблюдение за группировкой моржей, которые устроили лежбище на мысе Тиутей-Сале у побережья Карского моря показали, что эта популяция ластоногих уникальна. Об этом «Север-Пресс» рассказал генеральный директор НЭЦ «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.

Он отметил, что исследования начались прошлой осенью. Тогда ученые смогли понаблюдать за моржами при помощи квадрокоптеров, а также провести биопсию и снабдить животных спутниковыми маячками.

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«Анализ показал, что разница есть, и довольно значимая. Это говорит о том, что по крайней мере в истории одного поколения, а это 25—30 лет, эти моржи питались в разных местах, то есть печорские и ямальские моржи — не одно и то же», — подчеркнул Андрей Болтунов.

Он добавил, что на берегу находилось одновременно рекордное количество моржей, а именно 4133 особи. Одной из отличительных черт группы ученые назвали отсутствие разделения на самцов и самок с детенышами. Ямальские ластоногие держатся вместе. Исследования планируют продолжать до апреля следующего года. Пока остается еще много загадок относительно ямальских моржей.

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