Ученые доказали, что бодибилдеры подвержены риску развития мышечной дисморфии

Люди, занимающиеся в тренажерном зале ради красивого тела, подвержены риску развития мышечной дисморфии. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда (Австралия) и Гарвардского университета (США), написал журнал Health.

Мышечная дисморфия — это психическое расстройство, характеризующееся нездоровым стремлением нарастить как можно больше мышц.

«Бодибилдинг — это среда высокого риска для психического здоровья, и поскольку очень много молодых людей занимаются в тренажерном зале, чтобы хорошо выглядеть, нельзя игнорировать опасность развития мышечной дисморфии», — процитировал «Ридус» слова одного из авторов исследования, доктора Мэйра Андервуда.

Ученые выяснили, что больше всего развитию мышечной дисморфии подвержены мужчины. Они постоянно взвешиваются, измеряют свои параметры и просят других людей оценить состояние их тела.

По мнению Андервуда, такие люди должны вовремя получать рекомендации, которые действительно помогут, а не усугубят их заболевание еще больше.