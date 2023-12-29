Общество 29 декабря 2023, 13:26 Ученые Чжэцзянского университета: когнитивные функции могут снизиться из-за финансовых убытков

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Стресс из-за потери большой суммы денег может спровоцировать снижение когнитивных функций человека. К такому выводу пришли ученые из медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае, сообщил сайт JAMA Network.

Участниками соответствующего исследования, которое проводилось более 10 лет, стали восемь тысяч человек. Выяснилось, что финансовые убытки приводят к ухудшению памяти и способности обрабатывать информацию, передала «Вечерняя Москва».

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Согласно предположению экспертов, из-за ухудшения материального положения респонденты были вынуждены отказаться от лекарств и изменить привычки в питании.