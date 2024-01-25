Общество 25 января 2024, 13:28 Ученые больницы в Китае: темный шоколад помогает в профилактике гипертонии

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Команда кардиологов Народной больницы Шаосин и медучреждения Чжуцзи (Китай) открыли новое свойство темного шоколада. Сладость является отличным помощником в профилактике повышенного артериального давления, сообщил сайт kp.ru.

Ученые собрали генетические профили более 60 тысяч человек. Подробный анализ показал, что регулярное употребление темного шоколада способно снизить риски развития гипертонии. Кроме того, данный продукт в рационе уменьшает вероятность формирования кровяных сгустков в венах.