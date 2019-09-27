Ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде. Его обвиняли в госизмене

Подозреваемый в госизмене ученый строил планы по спасению Земли Подробнее

Меру пресечения 75-летнему ученому изменила ФСБ, уточнило агентство.

Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он передал секретные сведения бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Сам Кудрявцев отрицает вину. По его делу опрашивали бывшего начальника Кудрявцева Владимира Лапыгина, осужденного по делу о передачу стране НАТО секретных технологий по гиперзвуку.

Центральный научно‐исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — дочернее предприятие «Роскосмоса». В состав института входит Центр управления полетами.