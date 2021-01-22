«Вы будете уволены к чертовой матери»: Учитель применил силу к ученику в Краснодаре

В школе № 70 Краснодара произошел конфликт между учителем и учеником восьмого класса. Одноклассники учащегося записали происходящее на видео и разместили в Сети.

Ролик был опубликован в группе «Типичный Краснодар» в социальной сети «ВКонтакте» 21 января. На кадрах видно, как педагог хватает сидящего за партой школьника за свитер. Учитель пытается таким образом вывести ученика из класса. Уже в дверях он толкает парня в закрытую дверь, но тот успевает опереться руками о косяк.

После этого преподаватель возвращается на рабочее место и требует от школьника, чтобы тот вызвал родителей. Подросток также возвращается за парту. Однако конфликт на этом не заканчивается — подросток бьет рукой по парте и кидает преподавателю фразу: «вы будете уволены к чертовой матери!».

Как написано в описании размещенной видеозаписи, судьбу учителя и ученика решит педагогический совет.

Судя по кадрам, можно предположить, что словесная перепалка между учителем и учеником началась за некоторое время до начала записи ролика. Как указано в описании видеозаписи, школьник якобы не смог ответить на вопрос учителя, и тот пообещал поставить двойку в журнал. Подросток с этим не согласился.

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