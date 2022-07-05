Учеников старших классов предложили обеспечить бесплатным питанием в России

С нового учебного года в российских школах заработает закон о бесплатном двухразовом питании для детей-инвалидов. Однако власти считают, что его нужно распространить и на учеников всех классов. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам главы Комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, поправка коснется около ста тысяч детей, в том числе тех, кто учится в коррекционных классах и находится на смешанном обучении.

В будущем законодатели хотят ввести бесплатное питание в школах для старшеклассников.

«В тех регионах, где питание детей организовано хорошо и правильно, мы получаем только благодарности от родителей, а также просьбы, чтобы это распространили на всех школьников. Нам нужно проанализировать возможности пищеблоков, понять, как будет осуществляться питание по сменам, подвоз продуктов и блюд. Это большая работа, о сроках которой говорить пока рано», — резюмировала Казакова.