Учеников с 7-х по 11-е классы в Петербурге переведут на дистанционку из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ужесточили антиковидные меры для детей и подростков. Учеников с 7-х по 11-е классы решили временно перевести на удаленку. Помимо этого, запрет наложили на посещение спортивных секций, кафе и других точек общепита. Походы в ТЦ тоже ограничат.

Постановление о новых мерах подписал губернатор Александр Беглов из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе. За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 15 802 новых случая ковида.

Согласно постановлению, с 2 по 13 февраля на удаленку переводятся ученики с 7-х по 11-е классы, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся тоже запрещается. В этот же период времени несовершеннолетним запрещается посещение точек общественного питания. Исключение сделали для объектов, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, в помещениях образовательных организаций и гостиницах, при условии, что дети там проживают.

Еще один временный запрет касается посещения розничных непродовольственных магазинов. В аптеки и за продуктами детям ходить разрешили.

Помимо этого, с 2 по 13 февраля введут запрет на занятия по спортивной подготовке для детей и подростков. Их смогут продолжать только те, кто занимается спортом на профессиональном уровне, а также ученики спортивных школ-интернатов и училищ олимпийского резерва в условиях закрытого контура. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий для детей и подростков с 2 по 13 февраля тоже будет ограничено.

Для посещения торжественной регистрации рождения нужно будет предъявлять документы, подтверждающие вакцинацию, противопоказания к прививке, либо перенесенный ковид. На родителей ребенка, которого будут регистрировать, это правило не распространится.

«Проведение мероприятий без согласования и иных ранее установленных требований допускается только в количестве до 20 человек (ранее — до 40)», — отметили в пресс-службе Смольного.