Учеников пермской школы учили разгонять протесты

В Сети появилось видео, где школьников учили противостоять митингующим. После этого директора учебного заведения вызвали для беседы в мэрию.

«Директор школы № 105 вызван для объяснений в департамент образования администрации Перми», — заявили изданию «Подъем» в пресс-службе администрации города.

Ранее скандальный ролик и фото опубликовал на своей странице в Fасеbооk политолог Виталий Ковин. На кадрах видны занятия учебников в кадетской школе. По его словам, он снял видео 17 января из окна своей квартиры.

«Родители, вы действительно хотите, чтобы ваших детей этому учили: щиты держать, дубинками махать, „черепаху строить“, атаки протестующих отбивать. И девочек тоже?» — написал Ковин.

Он отметил, что позже пообщался с одной из учениц. Она рассказала, что такое занятие прошло во второй раз и всем очень понравилось.

Сайт Ura.ru написал, что школа № 105 уже попадала в новости из-за скандала с экс-директором образовательного учреждения, депутатом Ириной Горбуновой. Родители школьников в сентябре 2019 года обвинили руководство школы в унижении учеников и поборах. Они написали коллективное письмо на имя президента РФ. После этого Горбунову сняли с должности.

Недавно школьников из Татарстана тоже учили разгонять толпу. При этом некоторые дети пострадали.