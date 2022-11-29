Общество 29 ноября 2022, 18:14 Учеников одной из югорских школ перевели на дистанционку из-за вспышки инфекции

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В Нягани учеников второй средней школы отправили на дистанционное обучение из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент образования.

В ведомстве сообщили, что окружной Роспотребнадзор порекомендовал перевести школьников на удаленку на время эпидемиологического расследования.

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По данным информагентства, двух школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Сейчас они уже выписаны. Согласно основной версии, зараженный сотрудник столовой стал причиной норовирусной инфекции.

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