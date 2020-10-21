В Минпросвещения заявили, что не будут требовать от учеников обязательного ношения масок на территории школы в связи с увеличением случаев заболеваний. Об этом заявил первый заместитель министр просвещения Дмитрий Глушко.

Он сообщил, что со своей стороны ведомство не будет этого требовать, передает ТАСС.

«И требования Роспотребнадзора на текущий момент не являются обязательными — по ношению масок, они только рекомендательный характер носят. Для всех взрослых, находящихся в здании школ, это обязательное требование», — рассказал Глушко.

Накануне стало известно, что Хабаровские школьники досрочно ушли на каникулы из-за коронавируса. Дети будут отдыхать до 9 ноября. Исключение составили только северные районы, где нет случаев заболевания. Также ограничено время работы ресторанов, баров и кафе. А в конце прошлой недели власти запретили массовые мероприятия с численностью более 50 человек.

Ранее было решено закрыть здания МГТУ имени Баумана в Москве из-за нарушений санитарных норм и роста заболевших, сообщает RT.