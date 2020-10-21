Учеников не будут заставлять носить в школах маски — Минпросвещения
Он сообщил, что со своей стороны ведомство не будет этого требовать, передает ТАСС.
«И требования Роспотребнадзора на текущий момент не являются обязательными — по ношению масок, они только рекомендательный характер носят. Для всех взрослых, находящихся в здании школ, это обязательное требование», — рассказал Глушко.
Накануне стало известно, что Хабаровские школьники досрочно ушли на каникулы из-за коронавируса. Дети будут отдыхать до 9 ноября. Исключение составили только северные районы, где нет случаев заболевания. Также ограничено время работы ресторанов, баров и кафе. А в конце прошлой недели власти запретили массовые мероприятия с численностью более 50 человек.
Ранее было решено закрыть здания МГТУ имени Баумана в Москве из-за нарушений санитарных норм и роста заболевших, сообщает RT.