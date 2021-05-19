Учеников казанской школы представят к наградам за героизм

Власти Татарстана представят к наградам учеников казанской гимназии № 175, которые помогали спасать детей после нападения на школу. Об этом рассказала пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова, сообщило РИА «Новости».

Сейчас готовятся поименные списки тех, кто принимал участие в спасательной операции.

«И учителя, и сами дети о них сообщают, что ученик такого-то класса помогал выводить детей, кто-то помогал баррикадировать двери», — сказала Галимова.

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин также в среду, что власти наградят преподавателей и сотрудников школы, которые проявили героизм и мужество.

В Минобразования Татарстана также сообщили, что прежде всего в список тех, кого представят к наградам, планируют включить погибших учителей.

Вручить награды учителям и сотрудникам казанской школы № 175 на прошлой неделе поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также пообещал, что всем пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Стрельба в гимназии в Казани произошла 11 мая. Погибли девять человек — семь детей и две учительницы. Одна из них была убита, загородив собой ребенка. По данным СК, огонь в школе открыл 19-летний Ильназ Галявиев, который на входе подорвал самодельное взрывное устройство и затем начал стрелять из огнестрельного оружия, на которое он за пару месяцев до атаки получил разрешение.