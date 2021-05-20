Учеников казанской школы №174 эвакуировали из-за пакета с тетрадями

В Казани утром в четверг эвакуировали учеников школы № 174 из-за подозрительного предмета. Сейчас в этом учреждении временно учатся дети из гимназии № 175, на которую напал Ильназ Галявиев.

«Учеников школы № 174 эвакуировали, причина — подозрительный предмет. В настоящий момент дети возвращаются на уроки», — передал ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Позже выяснилось, что подозрительным предметов оказался пакет, который оставила учительница. В нем лежали тетрадки.

Стрельба в казанской гимназии № 175 произошло утром 11 мая. Бывший выпускник этого учреждения 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек, еще 23 человека пострадали. Преступника задержали, он дал признательные показания. В результате ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

В четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что два госпитализированных ребенка находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных средней степени тяжести. Он напомнил, что 18 детей лечатся в Казани, еще пять — в Москве.