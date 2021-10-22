Учеников и учителей эвакуировали из школы в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе

Родители учеников школы № 36 в Екатеринбурге распространили в соцсетях информацию о бомбе, которая якобы находится в здании. Всех находящихся в учебном заведении людей экстренно эвакуировали, сообщил Ura.ru.

«В интернете пишут, что установили бомбу. Детей эвакуировали», —сообщила одна из матерей. Другая выразила уверенность, что эвакуация была не плановая, но отказалась говорить, что ей об этом известно.

Многие родители забрали своих детей из школы и увезли домой. По словам администрации учебного заведения, никакой опасности для учеников нет, ситуация находится под контролем.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что информация о бомбе будет проверена. В самой школе на звонок корреспондента агентства не ответили.