Учеников и сотрудников школы в Ижевске представят к наградам | 360°

Общество 30 сентября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Учеников и сотрудников школы в Ижевске представят к наградам Власти Удмуртии наградят учителей и учеников школы № 88 РИА «Новости»

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В Ижевске наградят сотрудников и учеников школы № 88, благодаря которым удалось избежать большего числа жертв во время нападения вооруженного мужчины. Об этом заявили в пресс-службе правительства Удмуртии.

«Действия коллектива в момент были максимально организованы — это отмечают специалисты, проводившие анализ аналогичных трагедий в Перми и Казани. И во многом этому помогли учения, которые проводились накануне учебного года. Педагоги, директор школы и дети — настоящие герои», — отметила вице-премьер правительства Татьяна Чуракова на собрании с родителями учеников.

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что здание школы отремонтируют. По его словам, к составлению смет приступили уже сегодня. Он добавил, что уже есть несколько компаний, готовых помочь в восстановлении здания.

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«Постараемся сделать все возможное, чтобы школа преобразилась, чтобы ничего не напоминало ребятам и сотрудникам о трагедии», — подчеркнул Бекмеметьев.

Во время ремонта ученики начальных классов будут учиться в школе № 5, а среднее и старшее звено — в лицее № 86. С 3 октября в течение недели обучение будет дистанционным, с 10 октября — в обычном формате в этих учебных заведениях.

Стрельба в школе № 88 произошла 26 сентября. В здание ворвался вооруженный мужчина. Жертвами нападения стали 17 человек, 11 из них — дети.

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