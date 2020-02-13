Ученики петрозаводской школы рассказали о директоре, отчитавшем девочку за «толстые ноги»

Один из учеников рассказал, что придирки к внешнему виду — не редкость со стороны директора Марины Фоминой.

«В капюшонах запрещает ходить по школе, музыку слушать, на подоконниках нельзя сидеть. Даже элементарно в джинсах нельзя прийти в школу. Для директора футболка или толстовка с рисунком уже признак спортивной одежды», — перечислил подросток.

Другой ученик заявил, что директриса в общении с учащимися всегда вежлива. По его словам, конфликтов ранее не возникало.