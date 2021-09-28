Ученики пермской школы пожаловались на принуждение к чтению намаза на уроке

Ученики из школы № 123 в Перми пожаловались на учителя физкультуры, который якобы принуждал их на уроках читать намаз. О произошедшем школьники рассказали своим родителям. Те решили обратиться к директору учебного заведения и в администрацию города с соответствующими претензиями.

«Мы пришли на физкультуру, немного позанимались, нам сказали сесть вот так и сказали — давайте помолимся Аллаху, чтоб он нам дал здоровья. Все стали ему молиться», — опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+» слова учеников.

На ситуацию отреагировали в департаменте образования по городу. По их информации, сразу же после жалобы родителей на учителя физкультуры в школе началась проверка. Представители городской администрации связались с директором школы, чтобы прояснить ситуацию.

«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», — говорится в сообщении ведомства.

Директору школы был дан указ провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Руководитель учебного заведения назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем.