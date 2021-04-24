Ученики московской школы опровергли обвинения педагога в домогательствах и спаивании

Одноклассники ученика 10-го класса московской школы опровергли его слова про домогательства со стороны учителя. Ранее мальчик опубликовал видео, в котором заявил, что педагог спаивал его и приставал.

Об этом сообщил Life со ссылкой на источник. Издание уточнило, что с одноклассниками мальчика пообщались правоохранители — ученики не подтвердили факт домогательств и распития алкоголя. Они уточнили, что действительно собираются у педагога на даче: ребята состоят в патриотическом военном отряде кадетской школы, и там расположена «база» со снаряжением для занятий.

Подростки, по словам источника, назвали ролик в Сети фейковым. Сейчас ролик проверяют правоохранители. Дети также уточнили, что обвинивший педагога одноклассник имел долги по учебе. При этом директор школы сообщил изданию, что учителя уже отстранили от занятий.

Десятиклассник опубликовал пост 23 апреля. В нем он рассказал, что один из учителей школы якобы спаивает учеников у себя на даче или в квартире, а затем сексуально домогается. Школьник выложил видео, на котором педагог чокается с подростком рюмкой и выпивает, а затем дает выпить из своего бокала несовершеннолетнему.

Мальчик уточнил, что его начали травить в школе после попыток придать информацию огласке. Позже его дедушка, законный опекун, обратился с заявлением в мэрию Москвы.

«У себя дома учитель поит детей водкой… и предлагает сексуальные игры, пристает к мальчикам. Они боятся кому-либо это рассказать… Мой внук один раз пытался убежать, так учитель догнал его, посадил в машину и отвёз обратно к себе домой», — сказано в документе.

По словам мужчины, он обращался к руководству школы, но те поддержали учителя. Не нашли нарушений и в Департаменте образования города Москвы.