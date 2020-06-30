Ученики и коллеги осужденного математика из Перми собрались поддержать учителя. Видео

В Перми почти на 10 лет посадили школьного учителя. За решетку его отправили за шлепок, которым он наградил ученицу. Родители, выпускники и педагоги решили поддержать осужденного математика.

Сочувствующие собрались у школы № 37 и организовали сбор подписей в помощь учителю. Бывшие выпускники педагога отзываются о нем только положительно.

«Он был моим классным руководителем с пятого по 11 классы. <…> Он всегда был за учеников, всегда помогал. Не припомню, чтобы за эти шесть лет он к кому-то приставал», — поделился своими воспоминаниями молодой человек, который окончил школу в 2009 году.

Суд приговорил мужчину к 9,5 года колонии строгого режима. Следствие считает, что учитель шлепнул девушку во время контрольной. В вину педагога не верят как многие его коллеги, так и бывшие и нынешние школьники.

История с домогательствами началась еще в 2019 году. Подростки предполагают, что кто-то из социальных педагогов затаил обиду на математика. Поэтому и сложилась подобная ситуация. В школе мужчина работает с 1996 года.