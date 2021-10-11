Ученики гимназии в Новосибирске получили сообщения с угрозой стрельбы

Гимназию № 15 в Новосибирске проверяет полиция после того, как некоторые ученики получили подозрительные сообщения о некоем собрании. Об этом сообщил первый вице-мэр города Борис Буреев.

По его данным, в 09:40 (05:40 по московскому времени) правоохранителям поступила информация из Дзержинского района города. Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидел намек на то, что возможна стрельба в школе, сообщил ТАСС.

«Связались с ОВД Дзержинского района, вызвали туда патруль и людей», — добавил Буреев.

При этом в самой гимназии ТАСС заявили, что в учебном заведении все в порядке. В региональном ГУ МВД агентству сообщили, что не обладают информацией об проверке гимназии из-за угрозы стрельбы.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, отправитель сообщений утверждал, что он тоже учится в этой гимназии и в полдень там пройдет школьное собрание. Некоторым ученикам он написал, что это будет сходка.

В ответ на уточняющие вопросы учеников отправитель заявил, что имя, под которым он пишет, является ненастоящим. Фото в профиле отсутствовало, уточнил источник канала. По мнению учащихся, рассылку с предупреждениями о собрании мог сделать один из учеников, у которого есть сложности с общением с другими детьми и учителями.