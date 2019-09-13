Самый пожилой учитель Подмосковья работает в Клину, в гимназии № 15, которую сам же и закончил. Он ведет сразу несколько предметов: историю, обществознание и право. Также он руководит патриотическим кружком и ходит в походы по России.

Маршрут знакомый с юности: сначала Вячеслав Щукин учился в этой школе, потом стал учить сам — истории, обществознанию и праву. Благодаря сходству с актером Александром Демьяненко в школьные годы его прозвали Шуриком.

«Если ты пришла в школу за розами, то надо немедленно отсюда уйти, потому что прозвища — это обязательный атрибут многих учителей», — заметил заслуженный учитель Московской области Вячеслав Щукин.

Источник фото: телеканал «360»

49 лет у доски, за плечами — десятки тысяч уроков. Правила Щукина: прочитал параграф, сделал анализ и вступил с ним в дискуссию. Он, как и Ключевский убежден, чтобы стать добросовестным гражданином, нужно быть хотя бы немного историком. Софья Фомичева стала его ученицей два года назад. В историю она влюбилась с первого занятия и, как результат, — в дневнике одни пятерки.

«Благодаря Вячеславу Сергеевичу я поняла, что история –это мое призвание, и я должна продолжить его дело», — отметила ученица 11 класса гимназии № 15 г. Клин Софья Фомичева.

Источник фото: телеканал «360»

Почти половина учителей школы — ученики Вячеслава Щукина. Одна из них — Ирина Савельева. Историком она стать не решилась — считает, что легенду не переплюнешь. Ирина пошла по стопам матери, и теперь учит первоклашек.

«Я когда-то тоже переняла у него любовь к профессии, поэтому сегодня я уже 35-й учительский сезон нахожусь в школе», — рассказала учитель начальных классов гимназии № 15 г. Клин Ирина Савельева.

Источник фото: телеканал «360»

Учитель из Балашихи стал лауреатом конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019» Подробнее

Уроками у старшеклассников Вячеслав Щукин не ограничивается — руководит патриотическим кружком, ходит с детьми в походы по России, и курирует школьную Думу. Депутатов назначает сам. Законопроекты они не разрабатывают, а занимаются организационными вопросами: проведение соревнований, помощь детским домам и домам престарелых.

«Жизнь, наверное, удалась. Вот сейчас, с высоты своего возраста, понимаю, что, наверное, выбрал правильный путь», — заключил Вячеслав Щукин.

Источник фото: телеканал «360»

Педагог признался, что работать стало сложно, да и ноги порой подводят. Но свой юбилей он как всегда отметит у доски. 5 октября — в День Учителя — легендарному педагогу исполнится 70 лет. Про пенсию он даже не думает. Школа — это его второй дом, ученики — дети, а учителя — лучшие друзья.