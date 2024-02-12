Общество 12 февраля 2024, 13:19 Ученики 10-х классов смогут пройти обучение в московских колледжах Ракова: ученики предпрофессиональных классов пройдут обучение в колледжах Москвы Freepik

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Ученики 10-х предпрофессиональных классов школ в Москве начали обучаться профессиям в колледжах. Обучение проходит по новому стандарту. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что ученики получают комплексное обучение по принципу «школа — колледж — вуз — предприятие». В течение программы они овладевают уникальными знаниями. План обучения не повторяет информацию, а постепенно дополняет ее.

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Уже сейчас спецнавыками в колледжах овладеют порядка 20 тысяч школьников из 10 классов.

Заммэра подчеркнула, что благодаря этому подростки смогут увидеть полную цепочку процесса работы выбранной профессии, понять задачи и потребности всех участников и определить, какое место эта должность занимает в отрасли и экономике страны.

«Бонусом станет свидетельство о квалификации, которое ребята в будущем смогут использовать при трудоустройстве. В проекте участвует более 40 столичных колледжей», — отметила Ракова.

Обучение в колледжах будет проходить с февраля по май. Еженедельно юные москвичи по четыре академических часа будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством опытных экспертов. Направления открыты для разных отраслей: медицина, IT, предпринимательство и другие.

Ранее центр «Профессии будущего» также провел встречу для московских школьников.