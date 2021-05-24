Ученик православной гимназии в Югре пришел на последний звонок с ножом

Ученик православной гимназии в Нижневартовске пришел на последний звонок с перочинным ножом. Мальчик объяснил, что забыл достать его из рюкзака после похода в лес.

На торжественную линейку школьник пришел вместе со своими родителями. На входе все участники мероприятия проходили проверку. Тогда и выяснилось, что в рюкзаке у мальчика находится нож, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

По словам гимназиста, накануне он ходили в лес, брал нож с собой и просто забыл вытащить его из рюкзака. Эту историю подтвердили родители. Несмотря на то, что у ученика не было какого-либо злого умысла, по данному факту проводится полицейская проверка. По ее итогам может быть принято решение о привлечении родителей к административной ответственности.