Общество 14 марта 2023, 16:52 Учения по подготовке к паводку проведут в Удмуртии

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В среду, 15 марта, в Удмуртии проведут командно-штабные учения по подготовке к паводку. Об этом изданию udm-info.ru рассказал глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Евгений Шутов.

В разговоре с журналистами он отметил, что Удмуртский гидрометцентр спрогнозировал половодье в регионе в пределах среднемноголетних значений, написал RT.

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В случае ухудшения ситуации в организации подготовили маршруты эвакуации и предусмотрели места временного размещения населения.

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