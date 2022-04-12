Учения по ликвидации последствий стихийных бедствий проходят на Ямале

С 12 по 14 апреля в ЯНАО пройдут мероприятия в рамках Всероссийских командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Штабные мероприятия пройдут сегодня. На завтра запланированы учения по борьбе с последствиями паводков. На третий день намечена тренировка ликвидации природных пожаров. Отмечается, что учения пройдут в тех районах Ямала, где существует реальная угроза стихийных бедствий.