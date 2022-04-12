Учения по борьбе с пожарами и половодьем пройдут в России

Учения по борьбе с пожарами и половодьем пройдут для сотрудников МЧС в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным RT, врио главы МЧС России Александр Чуприян объявил об их начале.

«С 12 по 14 апреля на территории России проводятся всероссийские командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Учения будут проходить на всей территории страны в три этапа.