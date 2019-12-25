Учения МВД со школьниками в Татарстане признали незаконными

Привлечение детей к полицейским учениям в школе Татарстана признали незаконным. Результаты проведенной проверки огласила региональная прокуратура.

В пресс-службе надзорного органа подчеркнули, что причастные к случившемуся полицейские из отдела МВД России по Тукаевскому району и сотрудники Новотроицкой средней школы «поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации». При этом были грубо нарушены права и законные интересы детей.

«При этом районный отдел образования не обеспечил надлежащий ведомственный контроль и своевременное пресечение неправомерных действий администрации школы», — обратили внимание в прокуратуре.

В адрес главы местной администрации и начальника районного отдела полиции внесены представления. В надзорном органе поставили вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Учения на территорию школы решил перенести сотрудник отдела полиции, который руководил занятием. Свой поступок он объяснил тем, что глава Новотроицкого сельского поселения отказал в «предоставлении территории парка отдыха „Солнечный“ из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям».

Материалы проверки уже передали в следственные органы для уголовно-правовой оценки.

Накануне стало известно, что организаторов учений со школьниками уволили с занимаемых ими должностей.