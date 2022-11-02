Учения добровольцев прошли на полигоне недалеко от Санкт-Петербурга | 360°

Общество 02 ноября 2022, 11:12 Учения добровольцев прошли на полигоне недалеко от Санкт-Петербурга

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Сначала были слышны одиночные выстрелы, затем взорвалась граната, и поле окутал густой дым. Так закончилось представление на полигоне под Петербургом, моделирующее реальные боевые действия, написал «Ридус».

Полигон находится в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга по направлению к Выборгу. Служба подразделения «Эспаньола» таким представлением открыла Центр специальной подготовки (ЦСП).

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Участие принимали не только представители околофутбольной среды и самой «Эспаньолы», но и те, кто заранее записался онлайн. Всего было около 100 человек. Детям разрешили прокатиться в кабине или на борту БТР и БМД.

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Все присутствующие могли ознакомиться с основами военной тактики, принципами действия различного стрелкового оружия, азами тактической медицины.

Первые учения в ЦСП завершились тренировкой эвакуации раненых с поля боя. Все это проходило в условиях, максимально приближенных к реальным.